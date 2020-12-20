Дубль Роналду принес "Ювентусу" разгромный выигрыш в Серии А

Дубль в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Также отличились Кулусевски и Мората.

Отметим, что по статистическим данным в активе Роналду уже 33 гола в чемпионате Италии в 2020 году. Португалец стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 33 гола в Серии А за календарный год.

Кроме того, Роналду лидирует в текущем сезоне в гонке бомбардиров Серии А с 12 голами.

Добавим, с 27 очками туринцы вышли на третье место.