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"Серія А": "Аталанта" Маліновського розгромила "Рому"

Київ • УНН

 • 18488 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У центральному матчі 13 туру “Серії А” команда українця Руслана Маліновського здобула вольову розгромну перемогу над римською “Ромою” — 4:1, інформує кореспондент УНН.

"Серія А": "Аталанта" Маліновського розгромила "Рому"

Зазначимо, що українець вийшов у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині росіянином Алєксєєм Міранчуком.

Щодо поєдинку, то вже на 3-й хвилині римляни вийшли вперед — на передачу ексгравця “Шахтаря” Генріха Мхітаряна відгукнувся боснієць Едін Джеко.

Щоправда, у другому таймі підопічні Джан П’єро Гасперіні докорінно змінили розстановку сил на полі. Спочатку Дуван Сапата на 59-й хвилині вирівняв “шальки терезів”. На 70-й хвилині німець Робін Госенс вивів господарів уперед, а ще через два оберти хвилинної стрілки колумбієць Лукас Муріель збільшив перевагу бергамасків. Ну а на завершення, найкращий гравець матчу Йосип Ілічич, до двох асистів, додав до свого активу ще й гол — 4:1 — перемога “Аталанти”, яка допомогла команді Маліновського піднятися на сьоме місце першості.

Зазначимо, що сьогодні лідер “Серії А” “Мілан” здобув виїзну перемогу над “Сассуоло” — 2:1. У цьому поєдинку португалець Рафаель Леау відзначився через 6,2 секунди після стартового свистка, що стало рекордом чемпіонату.

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