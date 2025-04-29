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Сергей Жадан призвал украинцев присоединиться к марафону MHP Run4Victory в поддержку "Хартии"

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Сергей Жадан призвал украинцев присоединиться к благотворительному забегу MHP Run4Victory, который пройдет 18 мая в Киеве. Все средства пойдут на поддержку 13 бригады НГУ "Хартия".

Сергей Жадан призвал украинцев присоединиться к марафону MHP Run4Victory в поддержку "Хартии"

Известный писатель и музыкант, а ныне – боец-военный 13 Бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Сергей Жадан призвал украинцев присоединиться к благотворительному марафону MHP Run4Victory в поддержку его бригады, передает УНН.

Каждый день там – это борьба, и каждый твой жест поддержки – это ощущение того, что мы не одни. Пока военные воюют – ты бежишь, за тех, кто борется, за тех – кого уже нет, за победу. Присоединяйся 

- сообщил Жадан.

Благотворительный марафон MHP Run4Victory инициирован компанией МХП вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Спортивный партнер – NewRun.

Забег состоится 18 мая на Трухановом острове (Киев).

Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 2 км, детские и инклюзивный забег "Люди Титаны".

Все собранные средства с регистраций и донатов пойдут на поддержку военных из 13 Бригада Национальной гвардии Украины "Хартия".

Для военных, ветеранов и людей с инвалидностью участие бесплатное.

По вопросам бесплатного участия нужно писать на электронный адрес NewRun: [email protected].

Регистрация – по ссылке: timer.newrun.com.ua/event/151

Справка

"МХП - Громаді" – украинский благотворительный фонд, начавший свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без крова и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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