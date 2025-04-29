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Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
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The New York Times

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Сергій Жадан закликав українців долучитися до марафону MHP Run4Victory на підтримку "Хартії"

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

Сергій Жадан закликав українців долучитися до благодійного забігу MHP Run4Victory, що пройде 18 травня у Києві. Усі кошти підуть на підтримку 13 бригади НГУ "Хартія".

Сергій Жадан закликав українців долучитися до марафону MHP Run4Victory на підтримку "Хартії"

Відомий письменник та музикант, а нині – боєць-військовий 13 Бригади Національної гвардії України "Хартія" Сергій Жадан закликав українців приєднатися до благодійного марафону MHP Run4Victory на підтримку його бригади, передає УНН.

Кожен день там – це боротьба, і кожен твій жест підтримки – це відчуття того, що ми не самі. Доки військові воюють – ти біжиш, за тих, хто бореться, за тих – кого вже немає, за перемогу. Приєднуйся 

- повідомив Жадан.

Благодійний марафон MHP Run4Victory ініційований компанією МХП разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Спортивним партнер - NewRun.

Забіг відбудеться 18 травня на Трухановому острові (Київ).

Дистанції: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 2 км, дитячі та інклюзивний забіг "Люди Титани".

Усі зібрані кошти з реєстрацій та донатів підуть на підтримку військових з 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія".

Для військових, ветеранів і людей з інвалідністю участь безоплатна.

З питань безкоштовної участі потрібно писати на електронну адресу NewRun: [email protected].

Реєстрація – за посиланням: timer.newrun.com.ua/event/151

Довідка

"МХП — Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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