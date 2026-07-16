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Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" покинул должность советника министра обороны после информации об уходе Михаила Федорова. Он заявил, что продолжит защищать страну и помогать военным.

Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова

Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" ушел с должности советника министра обороны после информации о том, что Михаил Федоров покидает кресло главы оборонного ведомства. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Бескрестнова, быть в команде Федорова для него было честью.

Было очень много планов и идей на будущее, но, к сожалению... О своих личных вызовах и проектах, которые я теперь не смогу завершить, я не могу рассказать. Над ними кто-то должен работать дальше. Война продолжается. У меня было много доступов к разным системам, и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу

- написал "Флеш".

Он добавил, что свой путь он не оставит и будет дальше защищать страну и помогать военным побратимам.

Напомним

Сергей Стерненко, который с января был советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования БпЛА на фронте, уходит с этой должности.

Фёдоров теряет пост министра обороны, Зеленский предложит на его место Клименко - нардеп15.07.26, 20:20 • 3806 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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