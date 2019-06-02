Серена Уильямс проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. 23-кратная победительница турниров “Большого шлема” в двух партиях уступила другой представительнице США Софии Кенин. Встреча длилась полтора часа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Франции проиграла своей соотечественнице Софии Кенин со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Уильямс-младшая исполнила десять эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из семи, четыре раза отдав свою подачу. Во втором сете она вела со счетом 5:4, но проиграла три гейма подряд.
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров “Большого шлема” (23). Она семь раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, завоевала семь титулов на Уимблдоне, шесть — на US Open и три — на “Ролан Гаррос”.