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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7311 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136314 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144064 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Серена Уильямс проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 13620 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. 23-кратная победительница турниров “Большого шлема” в двух партиях уступила другой представительнице США Софии Кенин. Встреча длилась полтора часа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Франции проиграла своей соотечественнице Софии Кенин со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Уильямс-младшая исполнила десять эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из семи, четыре раза отдав свою подачу. Во втором сете она вела со счетом 5:4, но проиграла три гейма подряд.

Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров “Большого шлема” (23). Она семь раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, завоевала семь титулов на Уимблдоне, шесть — на US Open и три — на “Ролан Гаррос”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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