Серена Вільямс програла в третьому колі "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. 23-кратна переможниця турнірів “Великого шолома” в двох партіях поступилася іншій представниці США Софії Кенін. Зустріч тривала півтори години, передає УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції програла своїй співвітчизниці Софії Кенін з рахунком 2:6, 5:7. Зустріч тривала 1 годину 32 хвилини.
Вільямс-молодша виконала десять ейсів, зробила одну подвійну помилку і реалізувала лише один брейк-пойнт з семи, чотири рази віддавши свою подачу. У другому сеті вона вела з рахунком 5:4, але програла три гейми поспіль.
Серена Вільямс володіє рекордом Відкритої ери за кількістю виграних турнірів “Великого шолома” (23). Вона сім разів перемагала на Відкритому чемпіонаті Австралії, завоювала сім титулів на Вімблдоні, шість — на US Open і три — на “Ролан Гаррос”.