Середняк Серии А заинтересовался лидером "Шахтера" и сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Лидер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского клуба. Об этом сообщает ресурс "Messaggero Veneto", пишет УНН.
"Удинезе" (12 команда по итогам последней сезона Серии А) рассматривает 31-летнего футболиста с украинским паспортом в качестве игрока на замену Родриго де Поля.
Руководство фриульцев готово выложить 10 млн. евро за игрока сборной Украины. Переговоры по переходу могут стартовать в ближайшие дни.
В нынешней кампании в активе Марлоса контракт которого закончится через два года, 10 голов и 3 результативные передачи в 26 встречах.
Примечательно, что ранее появлялась информация об интересе со стороны "Удинезе" к бразильцу "горняков" Маркиньоса Сиприано.