Середняк Серії А зацікавився лідером "Шахтаря" і збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Лідер донецького "Шахтаря" і збірної України Марлос потрапив в сферу інтересів італійського клубу. Про це інформує ресурс "Messaggero Veneto", пише УНН.
"Удінезе" (12 команда за підсумками крайнього сезону Серії А) розглядає 31-річного футболіста з українським паспортом в якості гравця на заміну Родріго де Поля.
Керівництво фріульців готове викласти 10 млн. євро за гравця збірної України. Переговори щодо переходу можуть стартувати в найближчі дні.
У нинішній кампанії в активі Марлоса контракт якого закінчиться через два роки, 10 голів і 3 результативні передачі в 26 зустрічах.
Примітно, що раніше з'являлася інформація про інтерес збоку "Удінезе" до бразильця "гірників" Маркіньоса Сіпріано.