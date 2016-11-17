Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,07%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 17 ноября составляет 18,07%. Об этом УНН передает со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,42%, в долларах - 5,42%, евро - 4,28%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 16,97%, в долларах - 4,78%, евро - 3,29%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,07%, в долларах -5,99%, евро - 4,92%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.