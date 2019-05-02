Средний размер платежки за ЖКУ уменьшился почти на 14%

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7 марта, 15:45 • 113677 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140147 просмотра

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В марте 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 18,0 млрд грн. Средний размер платежки составил 2296,5 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Государственной службой статистики.

В марте 2019 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 18,0 млрд грн (100,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 4,0 млрд грн (143,9%).

На конец марта 2019р. задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 32,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 22,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4,5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение - 3,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд, по поставке электрической энергии - 6,0 млрд грн. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2019 г. составляли 2296,5 грн (что меньше чем в феврале на 13,68%, когда средний размер платежки составил 2660,6 грн).

В январе-марте 2019р. с населением было заключено 13,2 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 89,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 52,9 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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