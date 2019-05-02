Середній розмір платіжки за ЖКП зменшився майже на 14%

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У березні 2019р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 18,0 млрд грн. Середній розмір платіжки становив 2296,5 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Державною службою статистики.

У березні 2019р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 18,0 млрд грн (100,9%1 нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 4,0 млрд грн (143,9%).

На кінець березня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 32,2 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 22,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,5 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,7 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 6,0 млрд грн. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в березні 2019р. становили 2296,5 грн (що менше ніж у лютому на 13,68%, коли середній розмір платіжки становив 2660,6 грн). 

У січні–березні 2019р. з населенням було укладено 13,2 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 89,3 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 52,9 млн грн.

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