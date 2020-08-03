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Среди задержанных в Беларуси "вагнеровцев" могут быть люди с двойным гражданством — Геращенко

Среди задержанных в Беларуси "вагнеровцев" могут быть люди с двойным гражданством — Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" могут быть люди с двойным гражданством. Об этом в эфире "Громадське радио" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

По его словам, среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" есть граждане Украины - те лица, которые воевали против Украины в Донбассе, уточнил замминистра.

"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнера" - это структура, которая является полугосударственной, и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", - отметил Геращенко.

Он также отметил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанные через некоторое время могут будут отпущены, но Украина должна настаивать на своем, требовать выдать тех, кто воевал против Украины на Донбассе.

"Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси "вагнеровцев" с украинским гражданством - ред.), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины, принимают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше информации", - говорит Геращенко.

Заместитель главы МВД добавил, что переговоры об экстрадиции задержанных "вагнеровцев" продолжаются, и Украина будет настаивать на своей позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вагнер" и выборы: что известно о российских боевиках, задержанных в Беларуси

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Также УНН сообщал, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси 33 "вагнеровца" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации.

Добавим, что в прошлую пятницу Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

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