Серед затриманих у Білорусі "вагнерівців" можуть бути люди з подвійним громадянством — Геращенко

За його словами, серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" є громадяни України — ті особи, які воювали проти України на Донбасі, уточнив заступник міністра.



"Вони є злочинцями і вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду, тому міністерство внутрішніх справ вимагає від Білорусі видати цих осіб, щоб ми могли судити цих людей за злочини проти нашої країни. Оскільки ПВК "Вагнера" — це структура, яка є напівдержавною, і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судані, Лівії, зрозуміло, що Росія і їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", — зазначив Геращенко.



Він також зауважив, що через великий вплив Росії на Білорусь затримані через певний час можуть будуть відпущені, але Україна повинна наполягати на своєму, вимагати видати тих, хто воював проти України на Донбасі.



"Називалась цифра 9 (затриманих у Білорусі "вагнерівців" із українським громадянством – ред.), але інформацію ще перевіряють. Там можуть бути люди із подвійним громадянством, бо багато тих, хто зрадив інтереси України, беруть російське громадянство. Зараз правоохоронні органи України перевіряють інформацію, щоб мати більше інформації", – каже Геращенко.



Заступник очільника МВС додав, що перемовини про екстрадицію затриманих "вагнерівців" тривають, і Україна буде наполягати на своїй позиції.

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Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".



Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.



Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".



Також УНН повідомляв, що Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівця" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" в країну з метою дестабілізації ситуації.

Додамо, що минулої п’ятниці Офіс Генпрокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.