Среди образовательных учреждений учрежден ежегодный конкурс на гранты от мэра Киева - КГГА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45423 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68722 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123530 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111782 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137882 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Среди образовательных учреждений учрежден ежегодный конкурс на гранты от мэра Киева - КГГА

Среди образовательных учреждений учрежден ежегодный конкурс на гранты от мэра Киева - КГГА

Киев  •  УНН

 • 8828 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов введен ежегодный общегородской конкурс на получение грантов Киевского городского головы. Положения настоящего конкурса утверждены распоряжением Киевского городского головы № 389, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Гранты в 200 000 гривен - это целевые средства, на конкурсной основе будут предоставлять учебного заведения для реализации заявленного проекта. Участие в конкурсе смогут принять любые коммунальные образовательные учреждения, финансируемые из бюджета Киева.

"Главным критерием проектов, участвующих в конкурсе, должно быть ориентированность на главного потребителя - ребенка. Для школьников важна атмосфера, которая мотивировала и приспосабливала их к обучению. Именно поэтому киевская власть открыта к новым идеям совершенствования образовательного пространства, от креативных интерьерных решений техническим устройств ", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Конкурс пройдет по двум направлениям - "Заведение с идеей" и "Новый образовательное пространство". В первом направлении оценивать инновационный подход к управленческой деятельности, разработку и внедрение целостной инновационной концепции развития учреждения. По направлению "Новый образовательное пространство" грант будет назначаться за создание привлекательного, комфортного интерьера, современные условия для обучения, развития и общения, архитектуру доступность, условия для инклюзивного обучения и многофункционального среды.

Во избежание конфликта интересов в состав конкурсной комиссии не могут быть включены представители коммунальных учебных заведений, участвующих в конкурсе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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