Среди образовательных учреждений учрежден ежегодный конкурс на гранты от мэра Киева - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов введен ежегодный общегородской конкурс на получение грантов Киевского городского головы. Положения настоящего конкурса утверждены распоряжением Киевского городского головы № 389, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
Гранты в 200 000 гривен - это целевые средства, на конкурсной основе будут предоставлять учебного заведения для реализации заявленного проекта. Участие в конкурсе смогут принять любые коммунальные образовательные учреждения, финансируемые из бюджета Киева.
"Главным критерием проектов, участвующих в конкурсе, должно быть ориентированность на главного потребителя - ребенка. Для школьников важна атмосфера, которая мотивировала и приспосабливала их к обучению. Именно поэтому киевская власть открыта к новым идеям совершенствования образовательного пространства, от креативных интерьерных решений техническим устройств ", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Конкурс пройдет по двум направлениям - "Заведение с идеей" и "Новый образовательное пространство". В первом направлении оценивать инновационный подход к управленческой деятельности, разработку и внедрение целостной инновационной концепции развития учреждения. По направлению "Новый образовательное пространство" грант будет назначаться за создание привлекательного, комфортного интерьера, современные условия для обучения, развития и общения, архитектуру доступность, условия для инклюзивного обучения и многофункционального среды.
Во избежание конфликта интересов в состав конкурсной комиссии не могут быть включены представители коммунальных учебных заведений, участвующих в конкурсе.