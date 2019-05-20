Среди образовательных учреждений учрежден ежегодный конкурс на гранты от мэра Киева - КГГА

Гранты в 200 000 гривен - это целевые средства, на конкурсной основе будут предоставлять учебного заведения для реализации заявленного проекта. Участие в конкурсе смогут принять любые коммунальные образовательные учреждения, финансируемые из бюджета Киева.

"Главным критерием проектов, участвующих в конкурсе, должно быть ориентированность на главного потребителя - ребенка. Для школьников важна атмосфера, которая мотивировала и приспосабливала их к обучению. Именно поэтому киевская власть открыта к новым идеям совершенствования образовательного пространства, от креативных интерьерных решений техническим устройств ", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Конкурс пройдет по двум направлениям - "Заведение с идеей" и "Новый образовательное пространство". В первом направлении оценивать инновационный подход к управленческой деятельности, разработку и внедрение целостной инновационной концепции развития учреждения. По направлению "Новый образовательное пространство" грант будет назначаться за создание привлекательного, комфортного интерьера, современные условия для обучения, развития и общения, архитектуру доступность, условия для инклюзивного обучения и многофункционального среды.

Во избежание конфликта интересов в состав конкурсной комиссии не могут быть включены представители коммунальных учебных заведений, участвующих в конкурсе.