Среди ученых чаще всего на работу за границу выезжают физики и астрономы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51002 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 67795 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127009 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127983 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128460 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124462 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158770 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Среди ученых чаще всего на работу за границу выезжают физики и астрономы

Среди ученых чаще всего на работу за границу выезжают физики и астрономы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В 2018 году на временную работу и стажировку за границу больше всего выезжало ученых НАН Украины из отделения физики и астрономии, более ста. Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"На временную работу, стажировки в 2018 году за границу чаще всего выезжали работники НАН Украины из отделения физики и астрономии - 119. Из них 22 - это доктора наук, 63 - кандидатов наук", - говорится в ответе на запрос.

Наименьшее количество работников НАН Украины выезжало за границу из отделения физико-технических проблем энергетики - 3, из них один кандидат наук. Также, ни один ученый НАН Украины не выезжал за пределы Украины на временную работу, стажировку из отделения наук о Земле.

Напомним, как сообщал УНН, более 500 работников НАН Украины, выезжали за пределы Украины в 2018 году на временную работу, стажировки.

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