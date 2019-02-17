Среди ученых чаще всего на работу за границу выезжают физики и астрономы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В 2018 году на временную работу и стажировку за границу больше всего выезжало ученых НАН Украины из отделения физики и астрономии, более ста. Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"На временную работу, стажировки в 2018 году за границу чаще всего выезжали работники НАН Украины из отделения физики и астрономии - 119. Из них 22 - это доктора наук, 63 - кандидатов наук", - говорится в ответе на запрос.
Наименьшее количество работников НАН Украины выезжало за границу из отделения физико-технических проблем энергетики - 3, из них один кандидат наук. Также, ни один ученый НАН Украины не выезжал за пределы Украины на временную работу, стажировку из отделения наук о Земле.
Напомним, как сообщал УНН, более 500 работников НАН Украины, выезжали за пределы Украины в 2018 году на временную работу, стажировки.