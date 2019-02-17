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Серед науковців найчастіше на роботу закордон виїжджають фізики та астрономи

Серед науковців найчастіше на роботу закордон виїжджають фізики та астрономи

Київ • УНН

 • 52532 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У 2018 році на тимчасову роботу та стажування закордон найбільше виїжджало науковців НАН України з відділення фізики і астрономії, понад сто. Про це повідомили у Національній академії наук України у відповідь на запит журналіста УНН.

“На тимчасову роботу, стажування у 2018 році закордон найчастіше виїжджало працівників НАН України з відділення фізики і астрономії — 119. З них 22 — це доктора наук, 63 — кандидатів наук”, — йдеться у відповіді на запит.

Найменша кількість працівників НАН України виїжджало закордон з відділення фізико-технічних проблем енергетики — 3, з них один кандидат наук. Також, жоден науковець НАН України не виїжджав за межі України на тимчасову роботу, стажування з відділення наук про Землю.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 500 працівників НАН України, виїжджали за межі України у 2018 році на тимчасову роботу, стажування. 

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