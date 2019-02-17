Серед науковців найчастіше на роботу закордон виїжджають фізики та астрономи

“На тимчасову роботу, стажування у 2018 році закордон найчастіше виїжджало працівників НАН України з відділення фізики і астрономії — 119. З них 22 — це доктора наук, 63 — кандидатів наук”, — йдеться у відповіді на запит.

Найменша кількість працівників НАН України виїжджало закордон з відділення фізико-технічних проблем енергетики — 3, з них один кандидат наук. Також, жоден науковець НАН України не виїжджав за межі України на тимчасову роботу, стажування з відділення наук про Землю.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 500 працівників НАН України, виїжджали за межі України у 2018 році на тимчасову роботу, стажування.