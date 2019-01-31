Сербский легионер "Динамо" перешел в испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сербский защитник киевского "Динамо" Александар Пантич продолжит свою карьеру в Испании. Об этом говорится в сообщении на сайте "бело-синих", передает УНН.
В составе "Кадиса", представляющий Сегунду (второй национальный дивизион) и занимает седьмое место после 23-х сыгранных матчей, 26-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона 2018/2019 гг. После этого "Кадис" имеет право выкупить полноценный контракт игрока.
Стоит отметить, что серб перешел в "Динамо" в феврале 2017 года. В составе "бело-синих" за это время провел во всех турнирах 20 матчей, голов не забивал. В нынешнем сезоне на поле не выходил.
Напомним, что ранее "Динамо" продлило соглашение с одним из игроком среднего звена поля.