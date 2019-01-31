"Динамо" пролонгувало контракт із українським півзахисником
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. 24-річний півзахисник першої команди "Динамо" Олександр Андрієвський подовжив контракт із столичним клубом. Про це йдеться у повідомленні на сайті "біло-синіх", передає УНН.
Відповідно до умов угоди, Андрієвський виступатиме за "Динамо" до 30 червня 2023 року.
Примітно, півзахисник став гравцем "біло-синіх" у березні 2015 року. Раніше виступав за харківський "Металіст", а також на правах оренди за одеський "Чорноморець" та луганську "Зорю". У першій команді "біло-синіх" півзахисник зіграв в усіх турнірах десять матчів.
Як повідомляв УНН, основний форвард "Динамо" не допоможе команді Хацкевича до кінця сезону.