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"Динамо" пролонгувало контракт із українським півзахисником

"Динамо" пролонгувало контракт із українським півзахисником

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. 24-річний півзахисник першої команди "Динамо" Олександр Андрієвський подовжив контракт із столичним клубом. Про це йдеться у повідомленні на сайті "біло-синіх", передає УНН.

Відповідно до умов угоди, Андрієвський виступатиме за "Динамо" до 30 червня 2023 року.

Примітно, півзахисник став гравцем "біло-синіх" у березні 2015 року. Раніше виступав за харківський "Металіст", а також на правах оренди за одеський "Чорноморець" та луганську "Зорю". У першій команді "біло-синіх" півзахисник зіграв в усіх турнірах десять матчів.

Як повідомляв УНН, основний форвард "Динамо" не допоможе команді Хацкевича до кінця сезону. 

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