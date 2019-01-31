"Динамо" пролонгировало контракт с украинским полузащитником
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. 24-летний полузащитник первой команды "Динамо" Александр Андриевский продлил контракт со столичным клубом. Об этом говорится в сообщении на сайте "бело-синих", передает УНН.
Согласно условиям соглашения, Андриевский будет выступать за "Динамо" до 30 июня 2023 года.
Примечательно, полузащитник стал игроком "бело-синих" в марте 2015 года. Ранее выступал за харьковский "Металлист", а также на правах аренды за одесский "Черноморец" и луганской "Зари". В первой команде "бело-синих" полузащитник сыграл во всех турнирах десять матчей.
Как сообщал УНН, основной форвард "Динамо" не поможет команде Хацкевича до конца сезона.