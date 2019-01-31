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Сербський легіонер "Динамо" перейшов до іспанського клубу

Сербський легіонер "Динамо" перейшов до іспанського клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сербський захисник київського "Динамо" Александар Пантич продовжить свою кар’єру в Іспанії. Про це сказано у повідомленні на сайті "біло-синіх", передає УНН.

У складі "Кадіса", що представляє Сегунду (другий національний дивізіон) й посідає сьоме місце після 23-х зіграних матчів, 26-річний футболіст виступатиме на правах оренди до завершення сезону 2018/2019 рр. Після цього "Кадіс" матиме право викупити повноцінний контракт гравця.

Варто відзначити, що серб перейшов до "Динамо" в лютому 2017 року. У складі "біло-синіх" за цей час провів у всіх турнірах 20 матчів, голів не забивав. У нинішньому сезоні на поле не виходив.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" продовжило угоду з одним із гравцем середньої ланки поля.

Українські Національні Новини

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