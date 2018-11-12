Сербская православная церковь отказалась признавать решение Константинополя по Украинской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Архиерейский собор Сербской православной церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата по Украине обязательными для исполнения и решил не устанавливать каноническое общении с украинскими церквями, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сербской ПЦ.
Ранее стало известно, что Сербская церковь выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария. В заявлении было указано, что: “Прежде всего собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе с их епископатом и духовенством, первый из которых когда-то был лишен сана, а затем исключен из церковного сообщества и подвергнут анафеме, а другой лишен церковной преемственности, в связи с чем Архиерейский собор считает данное решение константинопольского Синода необязательным для Сербской православной церкви”.
Собор не признает “указанных лиц и их последователей в качестве православных епископов и клириков, и, следовательно, не принимает литургическое и каноническое общение с ними и их сторонниками”.
Как подчеркивается в сообщении, Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным поместным церквям рассмотреть вопрос об автокефалии и православной диаспоре на Всеправославном соборе с целью укрепления соборности и единства православной церкви.
Напоминаем, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018.