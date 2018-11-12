Сербська православна церква відмовилася визнавати рішення Константинополя щодо Української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовився визнавати рішення Константинопольського патріархату по Україні обов’язковими для виконання і вирішив не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Сербської ПЦ.
Раніше стало відомо, що Сербська церква виступила проти зняття анафеми з Філарета і Макарія. У повідомленні було вказано, що: “Перш за все собор з жалем констатує, що Константинопольський патріархат прийняв канонічно необгрунтоване рішення реабілітувати і визнати двох лідерів українських розкольницьких груп Філарета (Денисенка) і Макарія (Мілетіча) разом з їх єпископатом і духовенством, перший з яких колись був позбавлений сану, а потім виключений з церковної спільноти і підданий анафемі, а інший позбавлений церковної наступності, в зв’язку з чим Архієрейський собор вважає дане рішення константинопольського Синоду необов’язковим для Сербсько православної церкви”.
Собор не визнає “зазначених осіб та їх послідовників як православних єпископів і кліриків, і, отже, не приймає літургійне і канонічне спілкування з ними і їхніми прихильниками”.
Як підкреслюється в повідомленні, Собор пропонує Константинопольському патріархату і всім іншим помісним церквам розглянути питання про автокефалію і православну діаспору на Всеправославному соборі з метою зміцнення соборності і єдності православної церкви.
Нагадуємо, єпископи Української православної церкви московського патріархату отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.