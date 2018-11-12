Сербська церква виступила проти зняття анафеми з Філарета і Макарія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сербська Православна церква (СПЦ) виступила проти зняття анафеми з Філарета і Макарія. Про це з посилання на заяву СПЦ повідомляє ТАСС, передає УНН.
Зокрема, Архієрейський собор Сербської православної церкви (СПЦ) назвав канонічно необґрунтованим рішенням Константинопольського патріархату про зняття анафем з голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і Української автокефальної православної церкви Макарія.
“Перш за все Собор з жалем заявляє, що Константинопольський патріархат прийняв канонічно необґрунтований рішення реабілітувати та визнати двох керівників українських розкольницьких груп Філарета і Макарія разом з їх єпіскопатом і духовенством, перший з яких був позбавлений сану, а потім виключений з церковної спільноти та піддавався анафемі, а інший позбавлений церковного суті, у зв’язку з чим Архієрейський собор вважає це рішення Константинопольської Синодою необов’язковою для Сербської православної церкви”, — йдеться в заяві СПЦ.
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Нагадаємо, раніше 11 жовтня, священний синод у Стамбулі зняв з патріарха Філарета та митрополита Макарія анафему. Також синод ухвалив рішення про визнання незаконною анексії Київської митрополії Російською Церквою в 1686 році.