Сербская церковь выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария

В частности, Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) назвал канонически необоснованным решением Константинопольского патриархата о снятии анафем с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария.

"Прежде всего собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета и Макария вместе с их епископатом и духовенством, первый из которых когда-то был лишен сана, а затем исключен из церковного сообщества и подвергнут анафеме, а другой лишен церковной преемственности, в связи с чем Архиерейский собор считает данное решение константинопольского Синода необязательным для Сербской православной церкви", - говорится в заявлении СПЦ.

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Напомним, ранее 11 октября, священный синод в Стамбуле снял с патриарха Филарета и митрополита Макария анафему. Также Синод принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии Русской Церковью в 1686 году.