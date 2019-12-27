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Сербская православная церковь угрожает властям Черногории через закон о вероисповедании

Сербская православная церковь угрожает властям Черногории через закон о вероисповедании

Киев  •  УНН

 • 18382 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) возложила ответственность за последствия принятого закона о свободе вероисповедания на черногорскую власть. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении митрополии, передает УНН.

“Всю ответственность за последствия принятия закона напрямую несут депутаты, правительство Черногории и президент страны Мило Джуканович”, — говорится в сообщении. Митрополия считает, что задержания оппозиционных депутатов, выступавших против закона, вызвали “небывалый раскол и ненависть в обществе”, что ведет к “ситуации, в которой никому не будет хорошо”.

Митрополия выступила с утверждением, что главной целью властей Черногории при принятии закона о свободе вероисповедания являлось стремление “создать государственную, послушную режиму автокефальную Черногорскую церковь”.

Кроме того, в СПЦ считают, что закон о свободе вероисповедания направлен на отчуждение имущества Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. С таким утверждением выступила в пятницу пресс-служба патриархата СПЦ.

“Мы против законопроекта, которым власти Черногории хотят насильно отнять у митрополии и епархий СПЦ церкви, монастыри и их имущество. Положениями (закона) было бы отменено неотъемлемое право каждого человека на свободу совести и вероисповедания”, — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовое положение религиозных общин” на фоне протестов по всей стране. В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов “против” и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.

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