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Сербська православна церква погрожує владі Чорногорії через закон про віросповідання

Сербська православна церква погрожує владі Чорногорії через закон про віросповідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чорногорської-приморська митрополія Сербської православної церкви (СПЦ) поклала відповідальність за наслідки прийнятого закону про свободу віросповідання на чорногорську владу. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю офіційній заяві митрополії, передає УНН.

“Всю відповідальність за наслідки прийняття закону безпосередньо несуть депутати, уряд Чорногорії і президент країни Міло Джукановіч”, — йдеться в повідомленні. Митрополія вважає, що затримання опозиційних депутатів, які виступали проти закону, викликали “небувалий розкол і ненависть в суспільстві”, що веде до “ситуації, в якій нікому не буде добре”.

Митрополія виступила з твердженням, що головною метою влади Чорногорії при прийнятті закону про свободу віросповідання було прагнення “створити державну, слухняну режиму автокефальну Чорногорську церкву”.

Крім того, в СПЦ вважають, що закон про свободу віросповідання спрямований на відчуження майна Сербської православної церкви (СПЦ) в Чорногорії. З таким твердженням виступила в п’ятницю прес-служба патріархату СПЦ.

“Ми проти законопроекту, яким влада Чорногорії хоче насильно відібрати у митрополії і єпархій СПЦ церкви, монастирі і їх майно. Положеннями (закону) було б скасовано невід’ємне право кожної людини на свободу совісті та віросповідання”, — йдеться в повідомленні.

У ніч на п’ятницю парламент Чорногорії більшістю голосів прийняв закон “Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад” на тлі протестів по всій країні. На підтримку закону проголосував 45 депутатів з 45 присутніх. Голосів “проти” і утрималися не було, оскільки документ розглядався після затримання поліцією всіх депутатів від опозиції.

Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву в спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для чорногорської церкви за прикладом України.

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