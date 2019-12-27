Парламент Чорногорії схвалив закон про свободу віросповідання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні парламент Чорногорії ухвалив закон про свободу віросповідання. За нього проголосували 45 депутатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на державну телерадіокомпанію Чорногорії RTCG.
"Сьогодні вранці парламент Чорногорії ухвалив закон про свободу віросповідання. За законопроект проголосували 45 депутатів, утрималося нуль. Всі поправки, внесені Демократичним фронтом щодо законопроекту, були відхилені", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що парламент продовжив роботу після того, як поліція затримала депутатів Демократичного фронту через інцидент на пленарному засіданні.
Зазначається, що згідно з ухваленим законом, у державній власності перебувають релігійні об’єкти, що були побудовані за рахунок державних надходжень, або були у державній власності до 1 грудня 1918 року, у тому випадку, якщо немає доказів про їх приналежність релігійним громадам. Також у держаній власності перебуває земля, яку використовують релігійні громади у Чорногорії.
Також повідомляється, що депутати опозиційного Демократичного фронту не зможуть впродовж 15 днів брати участь у засіданнях парламенту.
Нагадаємо, поліція Чорногорії затримала опозиційних депутатів під час голосування за закон про віросповідання. Під час голосування в середину залу хтось кинув балончик зі сльозогінним газом.