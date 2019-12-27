Парламент Черногории одобрил закон о свободе вероисповедания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания. За него проголосовали 45 депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Черногории RTCG.
"Сегодня утром парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания. За законопроект проголосовали 45 депутатов, воздержались ноль. Все поправки, внесенные Демократическим фронтом по законопроекту, были отклонены", - сообщили в СМИ.
Указано, что парламент продолжил работу после того, как полиция задержала депутатов Демократического фронта из-за инцидента на пленарном заседании.
Отмечается, что согласно принятому закону, в государственной собственности находятся религиозные объекты, построенные за счет государственных поступлений, или были в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, в том случае, если нет доказательств об их принадлежности религиозным общинам. Также в государственной собственности находится земля, которую используют религиозные общины в Черногории.
Также сообщается, что депутаты оппозиционного Демократического фронта не смогут в течение 15 дней принимать участие в заседаниях парламента.
Напомним, полиция Черногории задержала оппозиционных депутатов во время голосования за закон о вероисповедании. Во время голосования в середину зала кто-то бросил баллончик со слезоточивым газом.