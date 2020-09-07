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Сербия и Косово признали Израиль и откроют свои посольства в Иерусалиме

Киев • УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Израиль приветствует решение Сербии и Косово об открытии посольств в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении главы МИД Израиля Габи Ашкенази, размещенном на сайте дипведомства, передает УНН.

Сербия и Косово признали Израиль и откроют свои посольства в Иерусалиме

“Я приветствую решение правительства Сербии перенести свое посольство в Иерусалим, столицу Израиля. Это — важный и смелый шаг, который свидетельствует о глубине отношений между Израилем и Сербией, и приведет к укреплению дружбы между двумя нашими народами”, — сказал Ашкенази.

По решению правительства Израиля установить дипломатические отношения с Косово и объявления Косово об открытии посольства в Иерусалиме министр иностранных дел отметил: “Мы рассматриваем решение Сербии и Косово открыть посольства в Иерусалиме как символический шаг на пути к установлению мира между этими странами. Город Иерусалим, вечная столица государства Израиль, станет мостом мира для всего мира. Я призываю другие страны последовать их примеру и переместить свои посольства в Иерусалим”.

Как сообщал УНН, Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестинско-израильского конфликта.

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