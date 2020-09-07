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Сербія та Косово визнали Ізраїль та відкриють свої посольства в Єрусалимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ізраїль вітає рішення Сербії і Косово про відкриття посольств в Єрусалимі. Про це йдеться в заяві голови МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі, розміщеної на сайті діпустанови, передає УНН.

Сербія та Косово визнали Ізраїль та відкриють свої посольства в Єрусалимі

“Я вітаю рішення уряду Сербії перенести своє посольство в Єрусалим, столицю Ізраїлю. Це — важливий і сміливий крок, який свідчить про глибину відносин між Ізраїлем і Сербією і призведе до зміцнення дружби між двома нашими народами”, — сказав Ашкеназі.

Щодо рішення уряду Ізраїлю встановити дипломатичні відносини з Косово і оголошення Косово про відкриття посольства в Єрусалимі міністр закордонних справ зазначив: “Ми розглядаємо рішення Сербії і Косово відкрити посольства в Єрусалимі як символічний крок на шляху до встановлення миру між цими країнами. Місто Єрусалим, вічна столиця Держави Ізраїль, стане мостом світу для всього світу. Я закликаю інші країни наслідувати їхній приклад і перемістити свої посольства в Єрусалим”.

Як повідомляв УНН, Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

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