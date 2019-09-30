Сенцов о Путине: победить диктатора может только его собственный народ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 46222 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 94618 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 90964 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 144562 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 194719 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 177395 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 224821 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203495 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 455073 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236038 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
60%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 80328 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 21815 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 52110 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 25507 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 50010 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 218497 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 201349 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 287468 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 455048 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 553682 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 144521 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68452 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 65603 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71507 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 101850 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сенцов о Путине: победить диктатора может только его собственный народ

Киев • УНН

 • 8771 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывший политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов высказался касательно протестных движений в России, и выявил надежду, что режим Владимира Путина завершится до следующих российских выборов президента в 2024 году. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сенцов о Путине: победить диктатора может только его собственный народ

“Вчера в Москве на проспекте Сахарова (в Москве — ред) прошла массовая акция людей под единым лозунгом „Отпускай!“ с требованием к властям РФ освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований”, — написал Сенцов.

Он также добавил, что действующая российская власть “реально не знает что делать с этими растущими протестными настроениями”.

“Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги как вчерашний приближают это неизбежное событие” — заключил украинский режиссер, и в конце одобрил то, что “многие люди в России научились не бояться”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов дал оценку президентству Зеленского

Напомним, освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в международном суде Гааги за совершенные им преступления, в частности против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69