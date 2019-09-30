Сенцов о Путине: победить диктатора может только его собственный народ

“Вчера в Москве на проспекте Сахарова (в Москве — ред) прошла массовая акция людей под единым лозунгом „Отпускай!“ с требованием к властям РФ освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований”, — написал Сенцов.

Он также добавил, что действующая российская власть “реально не знает что делать с этими растущими протестными настроениями”.

“Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги как вчерашний приближают это неизбежное событие” — заключил украинский режиссер, и в конце одобрил то, что “многие люди в России научились не бояться”.

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Напомним, освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в международном суде Гааги за совершенные им преступления, в частности против Украины.