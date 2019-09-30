Сенцов про Путіна: перемогти диктатора може лише його власний народ

“Вчора в Москві на проспекті Сахарова (у Москві - ред) пройшла масова акція людей під єдиним гаслом „Відпускай!“ з вимогою до влади РФ звільнити політичних ув’язнених. Дуже радує той факт, що російське громадянське суспільство почало не тільки прокидатися, а й об’єднуватися, а головне вірити в свої сили, в те, що вони можуть багато чого. У тому числі і домагатися від керівництва країни виконання своїх вимог”, — написав Сенцов.

Він також додав, що чинна російська влада “реально не знає що робити з цими зростаючими протестними настроями”.

“Вони намагалися розганяти мітингувальників, садити їх в тюрми, але народ продовжує виходити на вулиці. Режим Путіна злочинний не тільки по відношенню до народу України, а й до власної країни. Ми, українці, будемо робити все від нас залежне, щоб не програти цю боротьбу, але перемогти диктатора може лише його власний народ. Сподіваюся, що це станеться раніше 2024-го року, дати, яку правління дракона в будь-якому випадку не зможе пережити. І такі мітинги як вчорашній наближають цю неминучу подію” — заключив український режисер, та схвалив те, що “багато людей в Росії навчилися не боятися”.

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Нагадаємо, звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив, що хотів би бачити президента РФ Володимира Путіна в міжнародному суді Гааги за здійснені ним злочини, зокрема проти України.