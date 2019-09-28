Сенцов дав оцінку президентству Зеленського

Інтерв'юєр видання попросив оцінити діяльність Володимира Зеленського на посаді президента, на що Сенцов відповів:

"Мені поки важко судити. І ті, з ким я спілкуюся в Європі і в Україні, поки не розуміють, чого він хоче і які в нього цілі. Я бачився з ним два рази. Один раз в аеропорту мимохідь, вдруге на форумі. Я дивився на нього, мені було цікаво зрозуміти, всередині він щирий чи прикидається. Мені це було дуже важливо. І висновок, який я зробив попередньо для себе, це те, що він щирий, коли говорить те, що він говорить, і хоче робити те, що говорить. Питання в тому, чи зможе він це зробити", - сказав український режисер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов: я хотів би, щоб Путін відповів в суді Гааги

Нагадаємо, стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова.