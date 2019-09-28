Сенцов дав оцінку президентству Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов дав оцінку президентству Володимира Зеленського. Про це Сенцов розповів для інтерв'ю виданню DW, передає УНН.
Інтерв'юєр видання попросив оцінити діяльність Володимира Зеленського на посаді президента, на що Сенцов відповів:
"Мені поки важко судити. І ті, з ким я спілкуюся в Європі і в Україні, поки не розуміють, чого він хоче і які в нього цілі. Я бачився з ним два рази. Один раз в аеропорту мимохідь, вдруге на форумі. Я дивився на нього, мені було цікаво зрозуміти, всередині він щирий чи прикидається. Мені це було дуже важливо. І висновок, який я зробив попередньо для себе, це те, що він щирий, коли говорить те, що він говорить, і хоче робити те, що говорить. Питання в тому, чи зможе він це зробити", - сказав український режисер.
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Нагадаємо, стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова.