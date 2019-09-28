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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Сенцов: я хотів би, щоб Путін відповів в суді Гааги

Київ • УНН

 • 12519 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив, що хотів би бачити президента РФ Володимира Путіна в міжнародному суді Гааги за здійснені ним злочини, зокрема проти України. Про це Сенцов розповів для інтерв’ю виданню DW, передає УНН.

Сенцов: я хотів би, щоб Путін відповів в суді Гааги

На уточнююче запитання від інтерв’юєра про те, чи справді раніше Сенцов в одному з виступів сказав, що хотів би бачити Путіна на лаві підсудних в Гаазі, та чи не було це сказано в запалі емоцій, режисер відповів:

“Я ніколи не піддаюся емоціям, тим паче, коли виступаю публічно. Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо — покарати його за злочини проти України, проти самої Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи. За збитий „Боїнг“ потрібно відповісти, це однозначно. Путін не давав прямий наказ, але це наслідок його дій, його системи, що був збитий пасажирський літак, і у війні на Донбасі загинули 13 тисяч людей. Я б хотів, щоб він відповів у суді в Гаазі”, — розповів Сенцов.

Нагадаємо, стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова.

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