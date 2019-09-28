Сенцов: я хотел бы, чтобы Путин ответил в суде Гааги

На уточняющий вопрос от интервьюера о том, действительно ли ранее Сенцов в одном из выступлений сказал, что хотел бы видеть Путина на скамье подсудимых в Гааге, и не было ли это сказано в пылу эмоций режиссер ответил:

“Я никогда не поддаюсь эмоциям, тем более, когда выступаю публично. Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо — наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый „Боинг“ нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге”, — рассказал Сенцов.

Напомним, стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова.