Стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову вручать присуджену йому премію Сахарова 23 жовтня у Страсбурзі. Про це повідомив в Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Сенцов отримає свою премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", - повідомив Йозвяк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент надіслав запрошення звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову в Страсбург для вручення йому премії Сахарова.
Раніше Олег Сенцов розповів, що планує відвідати європейські країни і розповідати людям про політв’язнів, які залишаються в Росії. 1 жовтня він планує бути у Страсбурзі.