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Стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова

Київ • УНН

 • 12609 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову вручать присуджену йому премію Сахарова 23 жовтня у Страсбурзі. Про це повідомив в Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова

"Сенцов отримає свою премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", - повідомив Йозвяк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент надіслав запрошення звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову в Страсбург для вручення йому премії Сахарова.

Раніше Олег Сенцов розповів, що планує відвідати європейські країни і розповідати людям про політв’язнів, які залишаються в Росії. 1 жовтня він планує бути у Страсбурзі.

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