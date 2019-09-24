Сенцов їде в Європу розповідати про українських політв’язнів у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Звільнений з Росії український режисер Олег Сенцов планує відвідати європейські країни і розповідати людям про політв’язнів, які залишаються в Росії. Про це він повідомив в інтерв’ю Крим.Реалії, передає УНН.
"Глобально я буду робити все, що в моїх силах для звільнення наших хлопців. У вузькому розумінні своєї роботи, боротьби, і в широкому – доти, поки від нас Росія, як сказав Подерев'янський, але він сказав трошки грубо, не відчепиться", – сказав Сенцов.
За його словами, він хоче використовувати свою медійність, щоб допомогти ув'язненим українцям вийти з російських в'язниць.
"Зараз поки у мене є моє ім'я і мій голос, і зараз я це роблю. Я післязавтра (25 вересня – ред.) їду в Берлін і зустрічатимуся з людьми. Я їду 1 жовтня в Страсбург, і у мене ще поїздки – Лондон, Європа і багато чого. Я і тут зустрічаюся. Я не дуже це афішую", – сказав Сенцов.
Раніше УНН повідомляв, що звільнений український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради “визволення українських політв’язнів”.