Стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова

"Сенцов получит свою премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - сообщил Йозвяк.

Напомним, ранее стало известно, что Европарламент направил приглашение освобожденному из российского заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову в Страсбург для вручения ему премии Сахарова.

Ранее Олег Сенцов рассказал, что планирует посетить европейские страны и рассказывать людям о политзаключенных, которые остаются в России. 1 октября он будет планирует быть в Страсбурге.