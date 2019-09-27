Стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Освобожденному из российского заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручат присужденную ему премию Сахарова 23 октября в Страсбурге. Об этом сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Сенцов получит свою премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - сообщил Йозвяк.
Напомним, ранее стало известно, что Европарламент направил приглашение освобожденному из российского заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову в Страсбург для вручения ему премии Сахарова.
Ранее Олег Сенцов рассказал, что планирует посетить европейские страны и рассказывать людям о политзаключенных, которые остаются в России. 1 октября он будет планирует быть в Страсбурге.