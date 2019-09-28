Сенцов дал оценку президентству Зеленского

Интервьюер издания попросил оценить деятельность Владимира Зеленского на должности президента, на что Сенцов ответил:

“Мне пока трудно судить. И те, с кем я общаюсь в Европе и в Украине, пока не понимают, чего он хочет и какие у него цели. Я виделся с ним два раза. Один раз в аэропорту мимоходом, вдруг на форуме. Я смотрел на него, мне было интересно понять, внутри он искренен или притворяется. Мне это было очень важно. И вывод, который я сделал предварительно для себя, это то, что он искренен, когда говорит, что он говорит, и хочет делать то, что говорит. Вопрос в том, сможет ли он это сделать”, — сказал украинский режиссер.

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Напомним, стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова.