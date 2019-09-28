Сенцов дал оценку президентству Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов дал оценку президентству Владимира Зеленского. Об этом Сенцов рассказал для интервью изданию DW, передает УНН.
Интервьюер издания попросил оценить деятельность Владимира Зеленского на должности президента, на что Сенцов ответил:
“Мне пока трудно судить. И те, с кем я общаюсь в Европе и в Украине, пока не понимают, чего он хочет и какие у него цели. Я виделся с ним два раза. Один раз в аэропорту мимоходом, вдруг на форуме. Я смотрел на него, мне было интересно понять, внутри он искренен или притворяется. Мне это было очень важно. И вывод, который я сделал предварительно для себя, это то, что он искренен, когда говорит, что он говорит, и хочет делать то, что говорит. Вопрос в том, сможет ли он это сделать”, — сказал украинский режиссер.
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Напомним, стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова.