Сенцов: меня арестовали за два дня до того, как должен был поехать на Донбасс

"Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как туда поехать. Так получилось - у каждого своя судьба, мы ее не выбираем. Однако я вел свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому не видную, один на один с этой системой - за себя, за свое достоинство, за свою страну, и за две полоски - желтую и синюю", - заявил Сенцов.

Напомним, Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ.