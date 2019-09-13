Сенцов: меня арестовали за два дня до того, как должен был поехать на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из-за решетки в РФ 7 сентября, заявил, что был арестован за несколько дней до того, как он должен был поехать воевать на востоке Украины. Об этом он сказал, выступая на форуме YES в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как туда поехать. Так получилось - у каждого своя судьба, мы ее не выбираем. Однако я вел свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому не видную, один на один с этой системой - за себя, за свое достоинство, за свою страну, и за две полоски - желтую и синюю", - заявил Сенцов.
Напомним, Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ.