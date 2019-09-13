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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104863 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118447 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110089 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116413 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122950 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149765 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149681 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Сенцов: меня арестовали за два дня до того, как должен был поехать на Донбасс

Сенцов: меня арестовали за два дня до того, как должен был поехать на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из-за решетки в РФ 7 сентября, заявил, что был арестован за несколько дней до того, как он должен был поехать воевать на востоке Украины. Об этом он сказал, выступая на форуме YES в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как туда поехать. Так получилось - у каждого своя судьба, мы ее не выбираем. Однако я вел свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому не видную, один на один с этой системой - за себя, за свое достоинство, за свою страну, и за две полоски - желтую и синюю", - заявил Сенцов.

Напомним, Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ.

Украинские Национальные Новости

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