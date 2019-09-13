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Сенцов: мене арештували за два дні до того, як мав поїхати на Донбас

Київ • УНН

 • 10642 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, звільнений з-за грат у РФ 7 вересня, заявив, що був заарештований за кілька днів до того, як він мав поїхати воювати на сході України. Про це він сказав, виступаючи на форумі YES в Києві, передає кореспондент УНН.

"Це була моя маленька боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ, не Дебальцеве. Я не був на війні, мене заарештували за два дні до того, як туди поїхати. Так вийшло - у кожного своя доля, ми її не вибираємо. Проте я вів свою маленьку боротьбу, нікому невідому, нікому не видну, один на один з цією системою - за себе, за свою гідність, за свою країну, і за дві смужки - жовту і синю", - заявив Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов розповів про свою боротьбу у в'язниці і закликав Зеленського звільнити всіх політв'язнів РФ.

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