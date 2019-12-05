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Сенатор США: Россия больше всего боится успешной Украины

Сенатор США: Россия больше всего боится успешной Украины

Киев  •  УНН

 • 10942 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Соединенные Штаты имеют прямой интерес в том, чтобы Украина достигла успеха в противостоянии агрессии РФ, иначе это приведет к перераспределению границ в мире и подорвет международный порядок, который отстаивают в Вашингтоне. Об этом сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в среду, выступая на конференции по Украине, в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом, передает УНН со ссылкой на трансляцию, которую вела организация Eurasia Center в Twitter.

“Если в конце концов Украина терпит поражение из-за изменений в позиции США, это создаст высокую цену для нацбезопасности нашей страны”, — заявил Мерфи.

Конгрессмен добавил, что речь идет прежде всего о борьбе украинской стороны против агрессии с РФ.

“Чего больше всего боится Россия — так это успешной Украины”, — подчеркнул Мерфи.

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Несмотря на это, он отметил, что США не имеют обязательств перед Украиной в рамках НАТО. “Но что мы знаем наверняка — это то, что Россия не одна страна в мире, которая проявляет интерес к расширению собственных границ”, — заявил конгрессмен.

По словам Мерфи, Соединенные Штаты с самого начала российской агрессии против Украины решительно выступали за давление на РФ, поскольку отсутствие сопротивления привела бы к уничтожению границ в других частях мира.

“Должны быть последствия, если кто-то нарушает международно признанные границы. США до сих пор остаются единственным государством в мире, которая может созвать глобальную совещание о том, как достичь этих последствий”, — подчеркнул Мерфи.

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Сенатор подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине, поскольку это будет способствовать сдерживанию России от агрессии в будущем.

“Но, в конце концов, важнейшая поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране”, — отметил законодатель.

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Как сообщал УНН, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не устанавливает сроки для вступления Украины в альянс, но между “ничем” и полноценным членством лежит долгий путь.

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