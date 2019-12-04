Посилення діалогу з РФ і ні слова про Україну: спільна заява лідерів НАТО

Збільшення витрат на оборону

"Ми сповнені рішучості розділити витрати і обов'язки в рамках нашої неподільної безпеки. В рамках нашої обіцянки про інвестиції в оборону ми збільшуємо наші оборонні інвестиції відповідно до основних принципів, що стосуються 2% і 20% (ВВП на оборону і на придбання та розробку техніки до 2024 року відповідно - ред.), інвестуємо в нові можливості і надаємо більше сил для виконання місій і операцій. Витрати на оборону за межами США ростуть вже п'ять років поспіль; більше 130 мільярдів доларів США вкладається в оборону", - йдеться в спільній заяві.

Лідери країн НАТО підтвердили, що продовжать зміцнювати індивідуальний і колективний потенціал протидії всім формам нападів.

Відносини з Росією

У заяві лідери Альянсу відзначили, що російська агресія все ще становить загрозу для НАТО, але в той же час заявили про відкритість для діалогу з РФ.

"Ми, як Альянс, стикаємося з різними загрозами і викликами, що виходять з усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки; тероризм у всіх його формах і проявах залишається постійною загрозою для всіх нас. Державні та недержавні суб'єкти оскаржують заснований на правилах міжнародний порядок. Нестабільність за межами наших кордонів також сприяє нелегальній міграції. Ми стикаємося з кібер і гібридними погрозами", - йдеться в заяві.

У НАТО відзначили, що будуть продовжувати "виважено і відповідально підходити" до розгортання Росією нових ракет середньої дальності, а також активізують дії щодо захисту свобод на морі і в повітрі.

"Ми, як і раніше, відкриті для діалогу і конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим", - сказано в заяві.

Політика відкритих дверей

В альянсі вказали про поглиблення політичного діалогу з країнами-партнерами та прихильність до політики відкритих дверей.

"Ми зміцнили партнерські відносини в нашому сусідстві і за його межами, поглиблюючи політичний діалог, підтримку і взаємодію з країнами-партнерами та міжнародними організаціями. Ми підтверджуємо нашу прихильність довгострокової безпеки і стабільності в Афганістані. Ми розширюємо нашу співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй; спостерігається безпрецедентний прогрес у співпраці між НАТО і ЄС. Ми віддані політиці відкритих дверей НАТО, яка зміцнює Північноатлантичний союз і забезпечує безпеку мільйонам європейців. Північна Македонія сьогодні тут з нами і скоро стане нашим новим союзником", - заявили лідери НАТО.

Майбутнє, космос і 5G

"НАТО і союзники в рамках своїх повноважень зобов'язуються забезпечувати безпеку наших комунікацій, включаючи 5G, визнаючи необхідність покладатися на безпечні і стійкі системи. Ми оголосили космос сферою оперативної діяльності НАТО, визнаючи його важливість для забезпечення нашої безпеки і вирішення проблем безпеки при одночасному дотриманні норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Лідери також заявили про плани по розширенню своїх інструментів для реагування на кібератаки і зміцнення здатності готуватися, стримувати і захищатися від гібридної тактики.

Зростаючий вплив Китаю

"Ми визнаємо, що зростаючий вплив Китаю і його міжнародна політика створюють як можливості, так і проблеми, які нам необхідно вирішувати спільно, як Альянсу", - вважають глави країн-членів альянсу.

Відзначимо, що в досить великому документі немає жодного слова про Україну.

Як повідомляв УНН, напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не встановлює терміни для вступу України в альянс, але між "нічим" і повноцінним членством лежить довгий шлях.