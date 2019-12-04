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Усиление диалога с РФ и ни слова об Украине: совместное заявление лидеров НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. По итогам встречи лидеров Североатлантического альянса в Лондоне на этой неделе было опубликовано заявление, из котрого УНН собрал главные тезисы.

Увеличение расходов на оборону

“Мы преисполнены решимости разделить расходы и обязанности в рамках нашей неделимой безопасности. В рамках нашего обещания об инвестициях в оборону мы увеличиваем наши оборонные инвестиции в соответствии с руководящими принципами, касающимися 2% и 20% (ВВП на оборону и на приобретение и разработку техники к 2024 году соответственно — ред.), инвестируем в новые возможности и предоставляем больше сил для выполнения миссий и операций. Расходы на оборону за пределами США растут уже пять лет подряд; более 130 миллиардов долларов США вкладывается в оборону”, — говорится в совместном заявлении.

Лидеры стран НАТО подтвердили, что продолжат укреплять индивидуальный и коллективный потенциал противодействия всем формам нападений.

Отношения с Россией

В заявлении лидеры Альянса отметили, что российская агрессия все так же представляет угрозу для НАТО, но в то же время заявили об открытости для диалога с РФ.

“Мы, как Альянс, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты оспаривают основанный на правилах международный порядок. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нелегальной миграции. Мы сталкиваемся с кибер и гибридными угрозами”, — говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что будут продолжать “взвешенно и ответственно подходить” к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, а так же активизируют действия по защите свобод на море и в воздухе.

“Мы по-прежнему открыты для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным”, — сказано в заявлении.

Политика открытых дверей

В альянсе указали об углублении политического диалога со странами-партнерами и приверженности политике открытых дверей.

“Мы укрепили партнерские отношения в нашем соседстве и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие со странами-партнерами и международными организациями. Мы подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане. Мы расширяем наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций; Наблюдается беспрецедентный прогресс в сотрудничестве между НАТО и ЕС. Мы привержены политике открытых дверей НАТО, которая укрепляет Североатлантический союз и обеспечивает безопасность миллионам европейцев. Северная Македония сегодня здесь с нами и скоро станет нашим новым союзником”, — заявили лидеры НАТО.

Будущее, космос и 5G

“НАТО и союзники в рамках своих полномочий обязуются обеспечивать безопасность наших коммуникаций, включая 5G, признавая необходимость полагаться на безопасные и устойчивые системы. Мы объявили космос сферой оперативной деятельности НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и решения проблем безопасности при одновременном соблюдении норм международного права”, — говорится в заявлении.

Лидеры также заявили о планах по расширению своих инструментов для реагирования на кибератаки и укрепление способности готовиться, сдерживать и защищаться от гибридной тактики.

Растущее влияние Китая

"Мы признаем, что растущее влияние Китая и его международная политика создают как возможности, так и проблемы, которые нам необходимо решать сообща как Альянсу“, - считают главы стран-членов альянса.

Отметим, что в довольно обширном документе нет ни одного слова об Украине.

Как сообщал УНН, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не устанавливает сроки для вступления Украины в альянс, но между “ничем” и полноценным членством лежит долгий путь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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