Сенатор США: Росія найбільше боїться успішної України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сполучені Штати мають прямий інтерес в тому, щоб Україна досягла успіху в протистоянні агресії РФ, бо інакше це призведе до перерозподілу кордонів у світі та підірве міжнародний порядок, який відстоюють у Вашингтоні. Про це сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив в середу, виступаючи на конференції по Україні, у Вашингтоні, що була організована Атлантичною радою, передає УНН із посиланням на трансляцію, яку вела організація Eurasia Center у Twitter.
"Якщо зрештою Україна зазнає поразки через зміни в позиції США, це створить високу ціну для нацбезпеки нашої країни", - заявив Мерфі.
Конгресмен додав, що мова йде передусім про боротьбу української сторони проти агресії з РФ.
"Чого найбільше боїться Росія – це успішної України", - підкреслив Мерфі.
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Попри це, він зазначив, що США не мають зобов'язань перед Україною в рамках НАТО. "Але що ми знаємо напевно – це те, що Росія не одна країна у світі, яка виявляє інтерес до розширення власних кордонів", - заявив конгресмен.
За словами Мерфі, Сполучені Штати з самого початку російської агресії проти України рішуче виступали за тиск на РФ, оскільки відсутність опору призвела б до знищення кордонів в інших частинах світу.
"Мають бути наслідки, якщо хтось порушує міжнародно визнані кордони. США досі залишаються єдиною державою у світі, яка може скликати глобальну нараду щодо того, як досягти цих наслідків", - підкреслив Мерфі.
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Сенатор підкреслив важливість продовження військової допомоги Україні, оскільки це сприятиме стримуванню Росії від агресії у майбутньому.
"Але, зрештою, найважливіша підтримка, яку ми можемо надати Україні, це не військова допомога. Це підтримка, необхідна для гарантій, що вони є захищеними в політичному й економічному плані від усіх спроб Росії підірвати ситуацію в країні", - зауважив законодавець.
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Як повідомляв УНН, напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не встановлює терміни для вступу України в альянс, але між "нічим" і повноцінним членством лежить довгий шлях.