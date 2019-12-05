Сенатор США: Росія найбільше боїться успішної України

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сполучені Штати мають прямий інтерес в тому, щоб Україна досягла успіху в протистоянні агресії РФ, бо інакше це призведе до перерозподілу кордонів у світі та підірве міжнародний порядок, який відстоюють у Вашингтоні. Про це сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив в середу, виступаючи на конференції по Україні, у Вашингтоні, що була організована Атлантичною радою, передає УНН із посиланням на трансляцію, яку вела організація Eurasia Center у Twitter.