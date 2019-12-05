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Коболєв в США дав свідчення, що стосуються справи помічників адвоката Трампа

Коболєв в США дав свідчення, що стосуються справи помічників адвоката Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв дав свідчення співробітникам федеральної прокуратури в Нью-Йорку, яка проводить розслідування щодо двох помічників Рудольфа Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа. Про це повідомив в середу телеканал CNN, передає УНН.

“Міністерство юстиції США направило запит на зустріч з Андрієм Коболєвим”, — повідомив його адвокат Ленні Брейер журналістам телеканалу. Як він зазначив, Коболєв “погодився добровільно поговорив” з представниками прокуратури. Брейер не надав додаткових подробиць.

Як зазначає телеканал, прокуратуру цікавлять відомості, що стосуються розслідування відносно американських підприємців Льва Парнаса й Ігоря Фрумана, які, імовірно, виконували в Україні доручення Джуліані. В кінці листопада директор з інтегрованого газового бізнесу “Нафтогазу” Андрій Фаворов заявив в інтерв’ю журналістам газети The Wall Street Journal, що Парнас і Фруман намагалися встановити контроль над українською компанією.

Фаворов також раніше зустрівся з співробітниками прокуратури в Нью-Йорку і дав свідчення в рамках розслідування діяльності Парнаса й Фрумана. Вони були затримані в США в жовтні. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред’явила їм та ще двом особам звинувачення, зокрема, в незаконному фінансуванні виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. Парнаса і Фрумана також підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Україні в інтересах неназваного українського чиновника.

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За відомостями джерел телеканалу, представники прокуратури також мають намір поговорити з співробітницею американського посольства у Києві Суріей Дженті. Вона відповідає за питання, що стосуються зв’язків між американським бізнесом і українським енергетичним сектором, в тому числі компанією “Нафтогаз”.

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