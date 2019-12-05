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Коболев в США дал показания, касающиеся дела помощников адвоката Трампа

Коболев в США дал показания, касающиеся дела помощников адвоката Трампа

Киев  •  УНН

 • 10464 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, которая проводит расследование в отношении двух помощников Рудольфа Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает УНН.

“Министерство юстиции США направило запрос на встречу с Андреем Коболевым”, — сообщил его адвокат Ленни Брейер журналистам телеканала. Как он отметил, Коболев “согласился добровольно поговорить” с представителями прокуратуры. Брейер не предоставил дополнительных подробностей.

Как отмечает телеканал, прокуратуру интересуют сведения, касающиеся расследования в отношении американских предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, вероятно, выполняли в Украине поручение Джулиани. В конце ноября директор по интегрированному газовому бизнесу “Нафтогаза” Андрей Фаворов заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, что Парнас и Фруман пытались установить контроль над украинской компанией.

Фаворов также ранее встретился с сотрудниками прокуратуры в Нью-Йорке и дал показания в рамках расследования деятельности Парнаса и Фруман. Они были задержаны в США в октябре. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в незаконном финансировании избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Парнаса и Фрумана также подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Украине в интересах неназванного украинского чиновника.

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По сведениям источников телеканала, представители прокуратуры также намерены поговорить с сотрудницей американского посольства в Киеве Сурией Дженти. Она отвечает за вопросы, касающиеся связей между американским бизнесом и украинским энергетическим сектором, в том числе компанией “Нафтогаз”.

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