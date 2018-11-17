Сенатор США: Мы сможем вытеснить Россию из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российскую Федерацию можно вытеснить из украинских земель, но для этого нужны концентрация и поддержка со стороны союзников. Об этом сказал сенатор США Крис Кунс, выступая на конференции Halifax International Security Forum в Канаде, передает корреспондент УНН.
“Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решимости, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом”, — сказал американский политик.
Он вспомнил оккупацию СССР балтийских стран, которую не признавали США, а также то, что приобретение независимости для стран Балтии заняло “десятки лет”.
“Это (ситуация в Украине — ред. УНН) — замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестициях в предоставлении большего количества летальной оружия, больше поддержки, больше тренировок. Меняться должна также и Украина, но я думаю, в партнерстве с нашими верными партнерами, это вполне вероятно”, — подчеркнул сенатор.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн. долл. на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. В посольстве Украины в США отметили, что решение Вашингтона о предоставлении нашем Государстве 200 млн. долл. в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует неизменность позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.