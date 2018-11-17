Сенатор США: Ми зможемо витиснути Росію з України

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російську Федерацію можна витіснити з українських земель, але для цього потрібні концентрація та підтримка із боку союзників. Про це сказав сенатор США Кріс Кунс, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum у Канаді, передає кореспондент УНН.