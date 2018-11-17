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Сенатор США: Ми зможемо витиснути Росію з України

Сенатор США: Ми зможемо витиснути Росію з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російську Федерацію можна витіснити з українських земель, але для цього потрібні концентрація та підтримка із боку союзників. Про це сказав сенатор США Кріс Кунс, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum у Канаді, передає кореспондент УНН.

“Я думаю, ми зможемо витиснути Росію з України, але це потребує концентрації, рішучості, взаємодії із нашими союзниками. Нам необхідно зробити це стійким пріоритетом”, — сказав американський політик.

Він згадав окупацію СРСР балтійських країн, яку не визнавали США, а також те, що набуття незалежності для країн Балтії зайняло “десятки років”.

“Це (ситуація в Україні — ред. УНН) — заморожений конфлікт, і я підтримую рішення нашого президента про інвестиції у надання більшої кількості летальної зброї, більше підтримки, більше тренувань. Змінюватись має також і Україна, але я думаю, у партнерстві, з нашими вірними партнерами, це повністю можливо”, — наголосив сенатор.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн. дол. на цілі посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році. У посольстві України у США відзначили, що рішення Вашингтону про надання нашій Державі 200 млн. дол. у 2018 році по лінії Пентагону є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони.

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